Региональный оргкомитет «Наша Победа» подвел промежуточные итоги празднования 75-летия Победы

Несмотря на пандемию коронавируса, московскому оргкомитету «Наша Победа» удалось не сбиться с темпа и нарастить масштабы работы, заявили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В Москве были реализованы сотни акций, в том числе «Звонок ветерану», «Викторина Победы», онлайн-трансляция спектакля «Молодая гвардия», «Бессмертный полк» в онлайн-формате, отметил секретарь московского реготделения «Единой России» Андрей Метельский. Он также призвал коллег не расслабляться, поскольку работа продолжается после 9 Мая по весьма насыщенному плану действий.

В числе предстоящих тематических мероприятий в 75-ю годовщину Победы – проведение ежегодной акции «Диктант Победы». В российской столице он пройдёт 3 сентября, причем не на пяти площадках, как в прошлом году, а на 162 площадках, уточнил депутат Мосгордумы, координатор федерального проекта «Историческая память» по Москве Евгений Герасимов. Расширится и география диктанта – с 21 страны в 2019 году до 56 стран-участниц в текущем. Результаты диктанта будут учитывать при поступлении абитуриентов в вузы.

