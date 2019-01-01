Реестр лишенных родительских прав может появиться в РФ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями. Автором поправок выступило правительство, сообщает из нижней палаты Федерального Собрания РИА ФАН.

Сведения о таких гражданах законопроектом предлагается размещать в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Это позволит исключить возможность передачи несовершеннолетних на воспитание россиянам, лишенным на этого права.

Ожидается, что это позволит компетентным органам наладить обмен сведениями о гражданах, чтобы они не могли повторно стать опекунами и попечителями, поскольку действующее законодательство это запрещает.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2020 года, пишет RT.

Ранее руководитель благотворительного фонда Альберт Сарбалаев в эфире НСН заявил, что проблема обеспечения детей-сирот жильем стоит очень остро.

«Есть не только дети-сироты, но и те, что остались без попечения родителей. Они также воспитываются в детских домах, но их в этой базе данных нет. Если смотреть по процентам, то действительно сирот забирают домой, потому что это хорошие льготы приемным семьям, денежные компенсации. Не вижу ничего удивительного в этом факте, это нормально. Меняется уровень жизни людей, растут зарплаты, уровень соцобеспечения», - пояснил уменьшение цифр эксперт.