Максим Шевченко рассказал о цензуре и черных списках на ТВ

«Есть редакционная политика, которая определяется на ТВ генеральным директором канала и, как правило, генеральным продюсером. Генеральный директор определяет тональность и содержание той или иной передачи. Все это – не свободное творчество, а нормальная редакционная работа, которая существует в любом мировом СМИ. Естественно, что в каждом СМИ есть внутренняя цензура, внутренний регламент и установки. Не нравится – не работай! Я уверен, что есть «черные списки» людей, которых запрещено приглашать на те или иные каналы. Например, из-за моих радикально левых взглядов меня в равной степени не приглашают на «правительственные» и «неправительственные» каналы: как на Первый, на «Россию» (не приглашают с 2014 года), так и на «Дождь», где я не был полтора года примерно. Хотя у меня остаются личные очень хорошие отношения с руководством Первого канала – с Константином Эрнстом, Андреем Писаревым, которых я очень уважаю и считаю настоящими профессионалами. Недавно меня пригласили на НТВ. Думаю, из-за моих личных хороших отношений с Маргаритой Симоньян. Безусловно, Кремль пытается влиять на государственные каналы – по крайней мере, на список приглашенных участников. Все остальное – это нормальная редакционная политика» - отметил он.

Рaнее во время концертa в Новосибирске Мaксим Гaлкин зaявил о том, что отечественные телекaнaлы постоянно рaсскaзывaют о событиях нa Укрaине вместо того, чтобы освещaть жизнь в собственной стрaне. Кроме того, шоумен посетовaл, что «советские временa вернулись, в худшем смысле словa».

