По его словам, в ПМЭФ принимают участие представители более 130 стран.

Кроме того, российский лидер заявил о крупнейшей за 10 лет структурной трансформации мира.

«На протяжении десятилетий модель глобального развития строилась вокруг нескольких финансовых центров. Такая конструкция подавалась как универсальная, как якобы нейтральная. Но на деле это использовалось в качестве давления и нечестной конкуренции», — сказал президент России.

Ранее российский лидер заявил, что европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть новые страны, напоминает RT.

