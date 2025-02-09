В Хабаровске после падения в канализационный люк погиб ребенок

Ребенок погиб, упав в канализационный люк в Хабаровске. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

В Забайкалье мальчик погиб из-за обрушения печи в аварийном доме

По сообщению прокуратуры, 9 февраля в Хабаровске мальчик 2017 года рождения провалился в канализационный колодец на улице Суворова. По данным региональной прокуратуры, ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы и погиб.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. На данный момент следственные органы устанавливают обстоятельства, приведшие к гибели мальчика.

2 февраля в городе Шилка Забайкальского края десятилетний мальчик погиб в результате обрушения кирпичной печи на территории заброшенного аварийного дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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