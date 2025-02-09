В Хабаровске после падения в канализационный люк погиб ребенок
Ребенок погиб, упав в канализационный люк в Хабаровске. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.
По сообщению прокуратуры, 9 февраля в Хабаровске мальчик 2017 года рождения провалился в канализационный колодец на улице Суворова. По данным региональной прокуратуры, ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы и погиб.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. На данный момент следственные органы устанавливают обстоятельства, приведшие к гибели мальчика.
2 февраля в городе Шилка Забайкальского края десятилетний мальчик погиб в результате обрушения кирпичной печи на территории заброшенного аварийного дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спортивный комментатор Скворцов попал в реанимацию
- В Москве сотрудники МЧС спасли подростка, провалившегося под лед
- В Анапе полицейские применили оружие для задержания нарушителя
- Автомобиль с несколькими людьми улетел в канал в Дагестане
- Гладков: Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ
- Трамп обновил рекорд по числу принятых указов за первые 100 дней президентства
- Собянин рассказал о новом рекорде посещаемости театров в Москве
- В Астрахани пять человек пострадали в результате ДТП с грузовиком
- Садовничий: Суперкомпьютер МГУ для развития ИИ-систем достиг полной загрузки
- На севшем на мель на Сахалине китайском балкере две пробоины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru