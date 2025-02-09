В Хабаровске после падения в канализационный люк погиб ребенок

По сообщению прокуратуры, 9 февраля в Хабаровске мальчик 2017 года рождения провалился в канализационный колодец на улице Суворова. По данным региональной прокуратуры, ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы и погиб.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. На данный момент следственные органы устанавливают обстоятельства, приведшие к гибели мальчика.



2 февраля в городе Шилка Забайкальского края десятилетний мальчик погиб в результате обрушения кирпичной печи на территории заброшенного аварийного дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

