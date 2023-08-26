Развязка МКАД-Липецкая улица в Москве готова на 60%

Укладку асфальта начали на четырех путепроводах на развязке МКАД-Липецкая улица

На транспортной развязке на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) с Липецкой улицей специалисты приступили к укладке асфальта на четырех путепроводах, сообщил глава столичного департамента Рафик Загрутдинов.

По его словам, развязка готова на 60%. Сейчас рабочие возводят барьерные ограждения и наружное освещение, а также проводят отделочные работы в тоннеле и окрашивают пролеты путепроводов. Также специалисты перекладывают инженерные коммуникации, возводят три надземных пешеходных перехода и четыре очистных сооружения.

Отмечается, что обновленная развязка обеспечит удобный выезд на трассу М-4 «Дон», а автомобилисты, следующие по развязке, преодолеют этот участок МКАД на треть быстрее.