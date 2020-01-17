Развитие здравоохранения столицы оценено экспертами мирового уровня

Москва среди городов мира вошла в число лидеров по внедрению лучших современных практик в сфере здравоохранения. Такие выводы сделаны в ходе исследования мировых трендов в этой области, проведенного одной из крупнейших международных консалтинговых компаний BCG. Результаты обнародованы в рамках Ассамблеи «Здоровая Москва», которая проходит на ВДНХ в 18 раз.

Как отметил на полях форума один из руководителей BCG, мировой эксперт практики здравоохранения Штефан Ларссон, в российской столице заметен большой прогресс в различных областях охраны здоровья граждан. В Москве поддерживаются все важные направления развития здравоохранения. Ларссон в качестве примера назвал онлайн-доступ к электронной медицинской карте и павильоны здоровья в городских парках, сообщает Москва 24.

Ассамблея, посвящённая здравоохранению, проводится в столице РФ с 2001 года. В рамках мероприятия подводятся итоги развития системы городского здравоохранения за прошедшие 12 месяцев, обозначаются приоритеты на новый год. На этот раз она проходит под брендом «Здоровая Москва», это название масштабного проекта по проверке здоровья горожан.

Летний тест здоровья можно было пройти в 46 медицинских павильонах. В городских парках и зонах отдыха функционировали специальные площадки, где проводились спортивные занятия, лекции, мастер-классы по йоге и танцам.

