Разуваева заявила, что ушла с поста главы Росмолодежи по семейным обстоятельствам

Экс-глава Росмолодежи Ксения Разуваева покинула свой пост по семейным обстоятельствам. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Разуваеву от должности, врио главы Росмолодежи стал Денис Аширов.

Как отметила Разуваева, решение покинуть федеральное агентство «далось очень непросто».

«К сложному шагу оставить свою должность меня побудили личные семейные обстоятельства – им я должна посвятить большую часть своего времени. И понимаю, что это не должно быть в ущерб работе», — написала бывший руководитель ведомства.

По ее словам, вызовы и задачи в молодежной политике требуют интенсивной работы и «бескомпромиссной самоотдачи». Разуваева добавила, что уверена в своей команде, которая продолжит работу в Росмолодежи.

