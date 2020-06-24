Разин заявил о подкупе семьи Захарова ради отказа от денег Ефремова

Он расценивает происходящее как политическую расправу и утверждает, что родные Захаровы подкуплены недоброжелателями, которые «предложили им неимоверную сумму, а также хорошую защиту, лишь бы семья не шла ни на какие уступки в отношении Михаила Ефремова».

Никаких иных подтверждений версии Разина нет.

Ранее родственники Захарова заявили об отказе от денег Ефремова, настаивая на строгом наказании артиста, виновного в смертельной аварии.

Напомним, актер в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП вечером 8 июня. Его внедорожник вылетел на встречную полосу в центре Москвы и протаранил микрофургон, водитель которого умер в больнице. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.

