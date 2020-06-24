Разин заявил о подкупе семьи Захарова ради отказа от денег Ефремова
Российский продюсер, создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин считает, что небогатая семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП из-за пьяного актера Михаила Ефремова, подкуплена. Разин ссылается на достоверные источники и считает происходящее политической расправой, пишет «Московский комсомолец».
Запись о версии событий, связанных с категорическим отказом семьи погибшего Захарова принимать финансовую помощь от виновника ДТП артиста Ефремова, появилась в Instagram Разина.
«Недоброжелатели Михаила Ефремова заплатили семье погибшего Сергея Захарова и пытаются упрятать его (Михаила Ефремова, российского актера – прим. НСН) надолго за решётку», - пишет продюсер.
Он расценивает происходящее как политическую расправу и утверждает, что родные Захаровы подкуплены недоброжелателями, которые «предложили им неимоверную сумму, а также хорошую защиту, лишь бы семья не шла ни на какие уступки в отношении Михаила Ефремова».
Никаких иных подтверждений версии Разина нет.
Ранее родственники Захарова заявили об отказе от денег Ефремова, настаивая на строгом наказании артиста, виновного в смертельной аварии.
Напомним, актер в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП вечером 8 июня. Его внедорожник вылетел на встречную полосу в центре Москвы и протаранил микрофургон, водитель которого умер в больнице. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
607 тыс.+7 176 / сут.
Умерли
8 513+154 / сут.
Выздоровели
369 тыс.+12 393 / сут.
- Развод Асмус и Харламова объявили розыгрышем
- Разин заявил о подкупе семьи Захарова ради отказа от денег Ефремова
- Вильфанд предупредил о росте солнечного излучения
- Онищенко: Красная площадь – самое безопасное место в мире
- В Калининграде наградят девушку, потерявшую туфлю на параде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru