Разин заявил о подкупе семьи Захарова ради отказа от денег Ефремова

Российский продюсер, создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин считает, что небогатая семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП из-за пьяного актера Михаила Ефремова, подкуплена. Разин ссылается на достоверные источники и считает происходящее политической расправой, пишет «Московский комсомолец».

Запись о версии событий, связанных с категорическим отказом семьи погибшего Захарова принимать финансовую помощь от виновника ДТП артиста Ефремова, появилась в Instagram Разина.

«Недоброжелатели Михаила Ефремова заплатили семье погибшего Сергея Захарова и пытаются упрятать его (Михаила Ефремова, российского актера – прим. НСН) надолго за решётку», - пишет продюсер.

Брат погибшего Сергея Захарова готов принять компенсацию от Ефремова

Он расценивает происходящее как политическую расправу и утверждает, что родные Захаровы подкуплены недоброжелателями, которые «предложили им неимоверную сумму, а также хорошую защиту, лишь бы семья не шла ни на какие уступки в отношении Михаила Ефремова».

Никаких иных подтверждений версии Разина нет.

Ранее родственники Захарова заявили об отказе от денег Ефремова, настаивая на строгом наказании артиста, виновного в смертельной аварии.

Напомним, актер в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП вечером 8 июня. Его внедорожник вылетел на встречную полосу в центре Москвы и протаранил микрофургон, водитель которого умер в больнице. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Таганского суда
ТЕГИ:Андрей РазинДеньгиДТПМихаил Ефремов
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