«Растят инфантилов»: Комендантский час для детей назвали вредным для всех

Вместо того, чтобы вводить комендантский час для детей, надо обеспечить их безопасность на улице в темное время суток, сказал НСН Руслан Ткаченко.

Комендантский час для детей создаст совершенно ненужную нервозность и для детей, и для родителей, кроме того, отношение к почти взрослым юношам и девушкам как к детям воспитывает в них инфантильность. Об этом НСН заявил председатель «Московского городского родительского комитета» Руслан Ткаченко.

С 1 июня и до конца лета в России начал действовать комендантский час для детей, сообщило издание «Комсомольская правда». Согласно общему правилу, дети до 18 лет не могут находиться на улице и в общественных местах без сопровождения родителей в период с 22:00 до 06:00, при этом регионы могут самостоятельно назначать временные рамки. Если ребенка задержат в комендантский час, его обязаны доставить в отдел полиции и вызвать родителей или опекунов, которых могут привлечь к административной ответственности. По мнению Ткаченко, такая мера лишь навредит и родителям, и детям.

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«Порой сотрудники правоохранительных органов отлавливают детей, которые идут домой с учебы, с тренировки, с дискотеки, и привлекают родителей к административной ответственности в попытке выполнить план. В перспективе родителей за три административных протокола могут лишить родительских прав. Причем задержать могут любого — и двенадцатилетнюю девочку, и двухметрового семнадцатилетнего парня, который возвращается с тренировки по карате и сам может раскидать своих обидчиков. Вместо того, чтобы помочь им добраться до дома, из этого делают целую проблему. Фактически это дискриминация нормальных семейных отношений, создается совершенно ненужная нервозность, которая ощущается и детьми, и родителями. Вместо того, чтобы гарантировать безопасность людей на улице (а это задача государства), ввели комендантский час. Из-за этого родители боятся потерять ребенка, даже учат детей не обращаться в полицию, потому что могут быть проблемы — если задержанного ребенка увезут в приют, родителям придется пройти все круги ада, чтобы забрать его оттуда», — сказал Ткаченко.

Собеседник НСН отметил, что во многом из-за этого современные подростки растут более инфантильными, чем поколение их родителей, также сложившаяся ситуация усугубляет демографическую проблему.

«Я застал девяностые, можно было вообще всё. И все выжили, и были готовы к жизни, и смертность была не такая уж большая. К слову, ненужная тревожность — одна из причин нежелания рожать. Такие деструктивные подходы нужно менять, иначе они аукнутся очень большими проблемами. Семнадцатилетние парни уже должны иметь чувство ответственности, а к ним относятся как к детям. Им приходится либо подавлять внутренний протест, либо пестовать в себе инфантильность», — подытожил он.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская призвала запретить детям пользоваться телефонами в школах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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