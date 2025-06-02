«Порой сотрудники правоохранительных органов отлавливают детей, которые идут домой с учебы, с тренировки, с дискотеки, и привлекают родителей к административной ответственности в попытке выполнить план. В перспективе родителей за три административных протокола могут лишить родительских прав. Причем задержать могут любого — и двенадцатилетнюю девочку, и двухметрового семнадцатилетнего парня, который возвращается с тренировки по карате и сам может раскидать своих обидчиков. Вместо того, чтобы помочь им добраться до дома, из этого делают целую проблему. Фактически это дискриминация нормальных семейных отношений, создается совершенно ненужная нервозность, которая ощущается и детьми, и родителями. Вместо того, чтобы гарантировать безопасность людей на улице (а это задача государства), ввели комендантский час. Из-за этого родители боятся потерять ребенка, даже учат детей не обращаться в полицию, потому что могут быть проблемы — если задержанного ребенка увезут в приют, родителям придется пройти все круги ада, чтобы забрать его оттуда», — сказал Ткаченко.

Собеседник НСН отметил, что во многом из-за этого современные подростки растут более инфантильными, чем поколение их родителей, также сложившаяся ситуация усугубляет демографическую проблему.

«Я застал девяностые, можно было вообще всё. И все выжили, и были готовы к жизни, и смертность была не такая уж большая. К слову, ненужная тревожность — одна из причин нежелания рожать. Такие деструктивные подходы нужно менять, иначе они аукнутся очень большими проблемами. Семнадцатилетние парни уже должны иметь чувство ответственности, а к ним относятся как к детям. Им приходится либо подавлять внутренний протест, либо пестовать в себе инфантильность», — подытожил он.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская призвала запретить детям пользоваться телефонами в школах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

