Рассекречена характеристика КГБ на Путина

В Санкт-Петербурге на выставке рассекреченных документов продемонстрировали характеристику-рекомендацию на президента России Владимира Путина. Характеристика была составлена в КГБ, когда Путину было 23 года, пишет Ura.ru.

«Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство», — говорится в документе.

Кроме того, в документе указывается, что Путин «состоит на учете комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года», а также отмечается его дисциплинированность и добросовестность. Путин характеризуется как «морально устойчивый молодой человек, пользующийся заслуженный авторитет у товарищей по работе».

Владимир Путин работал в КГБ с 1975 по 1990 годы.

