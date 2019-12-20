Раскрыты доходы российских риелторов

Доходы отечественных продавцов недвижимости увеличились в этом году на 2% по отрасли. Среднемесячная зарплата, которую сейчас предлагают риелторам на сайтах поиска работы, составляет почти 68 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании портала «Авито Работа».

Больше всех в России зарабатывают специалисты по недвижимости в столице Татарстана– почти сто с половиной тысяч рублей, ненамного от казанцев отстают москвичи – ровно сто тысяч. В Тюмени продавцы «квадратов» получают почти 93 тысячи рублей ежемесячно.

Самый маленький доход у коллег в Тольятти, Барнауле и Воронеже — в месяц не больше 40 тысяч рублей, отмечает «ФедералПресс».

