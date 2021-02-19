Раскрыты детали мошенничества в московском муниципалитете Щукино
Прокуратура Москвы раскрыла подробности дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое возбуждено по итогам проверки деятельности сотрудников муниципалитета и совета депутатов столичного района Щукино.
По данным надзорного ведомства, преступный план разработали должностные лица муниципалитета и совета депутатов. Для хищения бюджетных средств они заключали муниципальные контракты, привлекая к участию подконтрольных им лиц, передает «Интерфакс».
Речь, в частности, идёт о поддержании в нормальном состоянии спортивных площадок, оборудования, покрытия спортивных площадок, ограждений и бортов, а также потребностях в автотранспортных услугах для нужд муниципалитета. Согласно материалам проверки, ущерб муниципальному образованию оценивается более чем в 6 миллионов рублей.
Ранее стало известно об обыске, который провели сегодня следователи в муниципалитете района Щукино в рамках этого уголовного дела.
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