Раскрыто появление алкоголя в крови «пьяного мальчика» из резонансного ДТП

В деле «пьяного мальчика», сбитого насмерть в 2017 году в подмосковной Балашихе, появились новые подробности. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, врач судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, при проведении анализа крови погибшего ребёнка допустил ошибку.

Отмечается, что он перепутал порядок действий при оборе пробы, что и привело к якобы обнаружению в крови следов алкоголя.

«Он вначале ввёл в тело погибшего консервирующие вещества и лишь потом взял пробы на алкоголь, что и привело к ошибке», — сообщил источник.