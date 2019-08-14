Раскрыто появление алкоголя в крови «пьяного мальчика» из резонансного ДТП
В деле «пьяного мальчика», сбитого насмерть в 2017 году в подмосковной Балашихе, появились новые подробности. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, врач судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, при проведении анализа крови погибшего ребёнка допустил ошибку.
Отмечается, что он перепутал порядок действий при оборе пробы, что и привело к якобы обнаружению в крови следов алкоголя.
«Он вначале ввёл в тело погибшего консервирующие вещества и лишь потом взял пробы на алкоголь, что и привело к ошибке», — сообщил источник.
Напомним, эксперта Михаила Клейменова, проводившего экспертизу по громкому делу «пьяного мальчика», суд признал виновным в халатности. Суд назначил Клейменову наказание в виде 10 месяцев исправительных работ. Однако позже врач был освобождён от наказания за сроком давности.
Резонансное ДТП произошло в апреле 2017 года во дворе дома в Балашихе. Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего Алешу Шимко во дворе. В крови мальчика эксперты обнаружили большую дозу алкоголя, однако после нескольких повторных проверок информация была опровергнута. Суд приговорил виновницу ДТП к трём годам в колонии-поселении.
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