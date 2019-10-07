Раскрыта цена экипировки Путина во время отдыха в тайге

Владимир Путин накануне своего дня рождения провёл время в тайге вместе с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Как видно на фото, опубликованных на официальном сайте Кремля, оба политика были облачены в одежду марки «Армия России».

Куртка, в которой российский лидер позирует на фоне сибирской природы, есть на сайте «Армии России». Стоимость этой модели Mistral XPS07 составляет 7600 рублей. Также на сайте есть фото «Той самой куртки», в которой президент совершил прогулку по тайге, стоимостью 7090 рублей.

Добавим, глава Минобороны также был одет во время прогулки в одежду отечественного бренда. На нём была толстовка за 1890 рублей и брюки расцветки камуфляж за 3290 рублей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал прессе, как российский лидер проводит своё день рождения. В этом году Путину исполняется 67 лет.

Напомним, Путин и Шойгу прогулялись по сибирской тайге в Туве, пишут «Дни.ру». Там они собрали грибы, а глава военного ведомства даже выкопал в тайге куст брусники. Президент посоветовал министру посадить его на даче в Подмосковье.

