Раскрыта схема досрочного получения пенсионных накоплений

Граждане Российской Федерации смогут забрать пенсионные накопления ещё до непосредственного выхода на пенсию. О такой возможности рассказали в министерстве финансов, где разработали законопроект под рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте».

Как заявил в кулуарах Московского финансового форума замглавы Минфина Алексей Моисеев, пенсионные сбережения можно будет забрать при возникновении особых ситуаций по аналогии с ипотечными каникулами.