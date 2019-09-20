Раскрыта схема досрочного получения пенсионных накоплений
Граждане Российской Федерации смогут забрать пенсионные накопления ещё до непосредственного выхода на пенсию. О такой возможности рассказали в министерстве финансов, где разработали законопроект под рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте».
Как заявил в кулуарах Московского финансового форума замглавы Минфина Алексей Моисеев, пенсионные сбережения можно будет забрать при возникновении особых ситуаций по аналогии с ипотечными каникулами.
Деньги выдадут в банке по предварительному заявлению в отделение Пенсионного фонда. Как отмечает Ura.ru, решение будет приниматься в течение десяти дней, как и в случае с ипотечными каникулами.
Забрать саму пенсию досрочно тоже можно будет в случае возникновения сложной жизненной ситуации.
Вариант новой пенсионной реформы уже направлен в министерство труда и социальной защиты РФ.
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