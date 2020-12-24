Раскрыта главная финансовая проблема россиян
Кредитная нагрузка россиян ниже, чем у жителей западных стран, и составляет в среднем 30-32% - то есть на погашение кредитов у семьи в среднем уходит треть доходов, рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заёмщика» Евгения Лазарева. Проблемы начнутся, когда этот показатель вырастет до 40%, однако более острая проблема — то, что многие потребительские кредиты ничем не обеспечены, заявила эксперт в интервью NEWS.ru.
«Если бы все кредиты были, условно говоря, ипотечными, когда есть залог, когда кредит обеспечен, проблем было бы меньше, потому что если что-то пошло не так, залог можно реализовать и долговая нагрузка на человека снизится», - объяснила она.
По словам Лазаревой, важно не допускать роста необеспеченных кредитов, особенно в условиях пандемии, когда при падении доходов и проблем с трудоустройством люди зачастую берут на себя дополнительную долговую нагрузку.
Общественница призвала стремиться к снижению общего уровня закредитованности и учесть в национальном плане восстановления экономики инструменты поддержки как предпринимателей, так и граждан.
Как отмечают эксперты в области управления персоналом, положение на рынке труда для соискателей в последние время ухудшается, сообщает ОТР. В нынешних условиях специалисты советуют россиянам отказываться от стереотипного мышления и не бояться изменений. По словам заместителя генерального директора сервиса «Работа.ру» Александра Ветеркова, безработным сейчас, например, стоит обратить внимание на вакансии вахтового метода в других регионах.
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