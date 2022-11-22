«Расходы вырастут»: Госпитализация детей до 7 лет с родителями ляжет на бюджет
Клиники идут навстречу и при возможности госпитализируют детей с родителями, сказали НСН опрошенные депутаты Госдумы.
Заместители председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов и Алексей Куринный считают, что госпитализация детей до 7 лет с родителями увеличит расходы бюджета.
Депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить родителей бесплатным питанием и спальным местом при госпитализации детей в возрасте до семи лет. Сегодня родители могут пользоваться таким правом до достижения ребенком возраста четырех лет.
«Расходы безусловно увеличатся», - сказал Куринный.
Собеседник НСН Сергей Леонов отметил, что подобные вопросы не решаются через письма в Минздрав.
«Такие вещи регулируются законодательно. Недавно принимали законопроект, который позволяет госпитализировать детей с родителями, если есть такая необходимость. Клиники идут навстречу родителям, если такая возможность есть, особенно это касается хирургических больных, которым нужен дополнительный уход. Ребенку легче выздоравливать, когда рядом находятся мама или папа», - сказал Леонов.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила включить в школьную форму поло, бомберы и свитшоты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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