РАН готовится внести в правительство РФ программу по борьбе со старением
Российская академия наук заканчивает подготовку многодисциплинарной программы по противодействию старению. Об этом рассказал президент РАН Александр Сергеев. Он выступил на заседании Государственного совета и Совета по науке и образованию под председательством президента РФ Владимира Путина.
По оценке Сергеева, уже на данный момент наука может предложить немало для предупреждения быстрого старения, для эффективного поддержания репродуктивных свойств, для реабилитации. Глава РАН считает данные направления чрезвычайно важными, с учётом поразившей планету пандемии коронавируса.
Сергеев обратился с призывом к главе государства и губернаторам оказать поддержку программе, когда ее внесут в кабинет министров. При этом он подчеркнул, что в каждом субъекте федерации существует своя специфика демографических проблем. При этом COVID-19 и так называемая демографическая яма еще больше их осложняют.
Владимир Путин накануне в ходе ежегодной пресс-конференции назвал задачу сохранения населения главной для России, решение которой может стать одним из драйверов развития экономики.
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