Ракова: Все больше ординаторов подают заявку на аккредитацию в Кадровый центр ДЗМ
Процедура первичной специализированной аккредитации для выпускников ординатуры 2022 года, успешное прохождение которой открывает путь к врачебной практике, стартовала в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Первичная специализированная аккредитация – это первый шаг к самостоятельной врачебной деятельности. Объективность и строгость этой оценки во многом определяет не только дальнейшую профессиональную карьеру врача в выбранной области медицины. Это еще и важное условие для обеспечения качества медицинской помощи. Возможности Кадрового центра позволяют будущему врачу продемонстрировать все свои знания и навыки, причем сделать это относительно быстро и под объективным контролем», — отметила вице-мэр.
По словам Раковой, сегодня идет прием заявок на прохождение первичной специализированной аккредитации по 44 специальностям. Количество желающих пройти эту процедуру значительно выросло по сравнению с прошлым годом: в 2022 году заявки уже подали около 3,5 тысячи ординаторов.
Кадровый центр Депздрава предоставляет возможность пройти первичную специализированную аккредитацию по 88 специальностям из 97 возможных. Она предполагает компьютерное тестирование, оценку практических навыков и умений в симулированных условиях, решение ситуационных задач. Каждый аккредитуемый получает свой уникальный ID, его личные данные нигде не фигурируют, благодаря чему обеспечивается непредвзятость оценок.
В экспертные подкомиссии аккредитации входят главные внештатные специалисты, врачи столичных и федеральных медорганизаций, преподаватели вузов. Перед прохождением профессиональной оценки ординаторы могут пройти бесплатный репетиционный экзамен, познакомиться с площадкой и симуляционным оборудованием.
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