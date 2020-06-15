Ракова: в столице провели 3 млн ПЦР-тестов на COVID-19
Москва продолжает наращивать объёмы тестирования на коронавирусную инфекцию, несмотря на стабилизацию ситуации с COVID-19 в городе. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, передаёт АГН «Москва».
По словам Раковой, количество проведённых ПЦР-тестов в городских, частных и федеральных лабораториях достигло 3 миллионов. Помимо ПЦР-исследований также применяется другая технология выявления больных — ИХЛА-тестирование, когда берут кровь из вены.
В Москве проходить тестирование в обязательном порядке должны люди с признаками ОРВИ, пациенты с пневмонией, а также люди, живущие с больными COVID-19. Проводдится скрининг медицинских и социальных работников, сотрудник полиции, сферы ЖКХ и транспорта, которые контактируют с жителями.
В Москве с 27 мая любой желающий может пройти тест на антитела к COVID-19 по предварительно записи.
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