Ракова: в столице провели 3 млн ПЦР-тестов на COVID-19

Москва продолжает наращивать объёмы тестирования на коронавирусную инфекцию, несмотря на стабилизацию ситуации с COVID-19 в городе. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, передаёт АГН «Москва».

По словам Раковой, количество проведённых ПЦР-тестов в городских, частных и федеральных лабораториях достигло 3 миллионов. Помимо ПЦР-исследований также применяется другая технология выявления больных — ИХЛА-тестирование, когда берут кровь из вены.

В Москве проходить тестирование в обязательном порядке должны люди с признаками ОРВИ, пациенты с пневмонией, а также люди, живущие с больными COVID-19. Проводдится скрининг медицинских и социальных работников, сотрудник полиции, сферы ЖКХ и транспорта, которые контактируют с жителями.

В Москве с 27 мая любой желающий может пройти тест на антитела к COVID-19 по предварительно записи.

