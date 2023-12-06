Ракова: В Москве заработают около 700 мест для одновременного обогрева бездомных людей

Количество пунктов обогрева для бездомных людей увеличилось в Москве, дополнительные точки появились возле Савеловского вокзала и Щелковского автовокзала. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы приняли решение об увеличении пунктов обогрева, которые остаются востребованными среди бездомных людей. Теперь в городе работает 14 таких точек. Они расположены на привокзальных территориях и возле отделений центра социальной адаптации», – указала вице-мэр.

Горожан просят внимательнее отнестись к бездомным и вызывать «Социальный патруль» — специалистов, которые предоставляют поддержку тем, кто остался на улице. В автопарке службы есть 12 автобусов, 7 из них в холодное время используются как мобильные пункты обогрева, другие патрулируют улицы города и выезжают на вызовы москвичей. Мобильные точки работают круглосуточно на Комсомольской площади, у Павелецкого, Белорусского, Курского и Киевского вокзалов, в ночные часы с 20:00 до 08:00 — у Савеловского вокзала и Щелковского автовокзала.

Кроме того, круглосуточные пункты обогрева действуют в отделениях Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки на Иловайской улице, в отделении «Дмитровское» на ул. Ижорской, «Востряково» на улице Матросова и «Косино-Ухтомское» на ул. Михельсона. Всего в Москве обеспечено около 700 мест для одновременного обогрева бездомных.

Центр соцадаптации сотрудничает с некоммерческими организациями, «Центральным казачьим войском» и различными службами Москвы, оказывая помощь людям в трудной жизненной ситуации. Так, НКО и волонтеры организовывают пункты выдачи еды, в частности, работает пункт «Ангар спасения» от православной службы помощи «Милосердие» (Николоямская улица, дом 55). «Центральное казачье войско» совместно с «Социальным патрулем» патрулирует улицы. Москва поддерживает НКО, которые помогают бездомным, в 2023 году такие службы получили грантовую поддержку на сумму более 37 млн рублей в рамках конкурса «Москва-Добрый город».

Встретив бездомного человека, горожане могут обратиться в отделение мобильных бригад «Социальный патруль» или в единую службу помощи 112.

