Ракова: В Москве заработают около 700 мест для одновременного обогрева бездомных людей
Количество пунктов обогрева для бездомных людей увеличилось в Москве, дополнительные точки появились возле Савеловского вокзала и Щелковского автовокзала. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы приняли решение об увеличении пунктов обогрева, которые остаются востребованными среди бездомных людей. Теперь в городе работает 14 таких точек. Они расположены на привокзальных территориях и возле отделений центра социальной адаптации», – указала вице-мэр.
Горожан просят внимательнее отнестись к бездомным и вызывать «Социальный патруль» — специалистов, которые предоставляют поддержку тем, кто остался на улице. В автопарке службы есть 12 автобусов, 7 из них в холодное время используются как мобильные пункты обогрева, другие патрулируют улицы города и выезжают на вызовы москвичей. Мобильные точки работают круглосуточно на Комсомольской площади, у Павелецкого, Белорусского, Курского и Киевского вокзалов, в ночные часы с 20:00 до 08:00 — у Савеловского вокзала и Щелковского автовокзала.
Кроме того, круглосуточные пункты обогрева действуют в отделениях Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки на Иловайской улице, в отделении «Дмитровское» на ул. Ижорской, «Востряково» на улице Матросова и «Косино-Ухтомское» на ул. Михельсона. Всего в Москве обеспечено около 700 мест для одновременного обогрева бездомных.
Центр соцадаптации сотрудничает с некоммерческими организациями, «Центральным казачьим войском» и различными службами Москвы, оказывая помощь людям в трудной жизненной ситуации. Так, НКО и волонтеры организовывают пункты выдачи еды, в частности, работает пункт «Ангар спасения» от православной службы помощи «Милосердие» (Николоямская улица, дом 55). «Центральное казачье войско» совместно с «Социальным патрулем» патрулирует улицы. Москва поддерживает НКО, которые помогают бездомным, в 2023 году такие службы получили грантовую поддержку на сумму более 37 млн рублей в рамках конкурса «Москва-Добрый город».
Встретив бездомного человека, горожане могут обратиться в отделение мобильных бригад «Социальный патруль» или в единую службу помощи 112.
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