Ракова: в Москве стартовал пилотный проект по цифровизации патоморфологических исследований

Пилотный проект по цифровой трансформации патоморфологических исследований стартовал в Москве, цифровизация работы патоморфологических лабораторий улучшит качество диагностики онкологических заболеваний в столице. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, в столице действует сеть патоморфологических лабораторий с суперсовременным оборудованием, в которых проводятся гистологические, молекулярно-генетические, иммуногистохимические исследования. Теперь в онкобольницах №1 и №62 будет запущен пилотный проект по цифровизации патоморфологических лабораторий, в рамках которого возможна работа с цифровыми копиями биоматериалов онлайн, во время процедуры диагностики, либо после, на базе данных ЕМИАС.

«Это позволит получать второе мнение или пересматривать результаты диагностики. Этим сможет воспользоваться и пациент, например, при визите к другому специалисту, и врач, если потребуется провести консилиум по сложному случаю. Важно, что цифровизация освобождает пациентов от необходимости привозить биоматериал для анализа в случае обращения в другую клинику — медики смогут изучить его цифровую копию в ЕМИАС. В пилоте принимают участие цифровые сервисы трех российских разработчиков», — сообщила Ракова.

Врачи-патоморфологи двух онкобольниц до конца года будут отслеживать качество сканирования материала, скорость обработки данных, проверять результаты проведенных при помощи сервисов исследований. По завершении апробации трех цифровых сервисов лучший из них внедрят во все московские онкологические больницы. В ходе испытаний будут учитываться более 60 параметров цифровых сервисов, в том числе показатели мощности, скорости обработки данных и сканирования, качество и точность.

Цифровые сервисы каждого разработчика будут хранить загруженное в них цифровое изображение патоморфологического материала, по запросу отправлять его врачу для просмотра и формирования заключения; одно исследование смогут оценить несколько специалистов. Все материалы будут храниться в единой цифровой базе, пациентам не придется приезжать в медучреждение, чтобы получить экспертное заключение или гистологический препарат для передачи в другую организацию. В перспективе в столице планируется создание крупнейшего банка данных биоматериалов, на основе которого нейросети обучат для помощи в патоморфологических исследований.

«Совместно со столичными онкологами и Московским центром инновационных технологий в здравоохранении мы запустили эксперимент по внедрению искусственного интеллекта для диагностики онкозаболеваний. Мы уже более двух лет успешно реализуем эксперимент по компьютерному зрению в радиологии и сможем применить наш опыт и в патоморфологии. Сейчас тестируются два решения на основе технологий искусственного интеллекта — первая в мире нейросеть для определения онкозаболеваний прямой и толстой кишки (Medical Neuronets) на большом потоке пациентов и технология для диагностики онкологии предстательной железы (PathVision). После пилотирования мы сможем дообучить умные алгоритмы на больших данных», — подчеркнула Ракова.

Проект по цифровизации патоморфологических лабораторий реализуется Департаментом здравоохранения столицы и Московским центром инноваций (Медтех) Депздрава. Новый стандарт онкологической помощи реализуется в городе с 2019 года; он предполагает оказания всей медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями в специализированных центрах на базе онкобольниц №1, №62, им. С.П. Боткина, им. Д.Д. Плетнева, клинических научно–практических центров им. А.С. Логинова и «Коммунарка».

