Ракова: В Москве сформирован годовой запас по основным категориям жизненно необходимых препаратов

Москва продолжает обеспечивать лекарствами льготные категории населения, за первые шесть месяцев москвичи получили бесплатных лекарств на сумму почти 23 млрд рублей. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Система закупок давно и эффективно работает даже с учетом имеющихся внешних обстоятельств. Благодаря этому формирование запасов лекарственных средств идет в плановом порядке. Каждый год мы заблаговременно обеспечиваем закупки лекарств для льготных категорий населения. Каких-либо ограничений при выписке льготных рецептов нет. Только за первые шесть месяцев жители столицы получили бесплатных лекарств на сумму почти 23 млрд руб., при этом аптеками было обеспечено около 7,3 млн рецептов», — цитирует заммэра официальный сайт мэра Москвы.

Право на льготное лекарственное обеспечение имеют более 1,7 млн жителей Москвы. Льготники могут получить бесплатно или со скидкой 50% около 3 тысяч наименований препаратов и другой продукции. Годовой запас по основным категориям жизненно необходимых препаратов был сформирован уже в апреле, поставки продолжаются по плану в соответствии с графиком.

Столичные власти стараются сделать максимально доступными наиболее эффективные препараты, список закупок определяют с помощью экспертов департамента здравоохранения, представителей профессиональных медицинских и пациентских организаций, современных клинических рекомендаций.

В 2021 году в Москве появилась возможность получать лекарства в аптеках по электронному рецепту, предъявив QR-код на экране смартфона. Также код можно распечатать в информационном киоске поликлиники, а в аптечных пунктах при городских поликлиниках можно получить необходимый препарат по полису ОМС.

С помощью электронного рецепта горожане могут бесплатно получить льготные лекарства в коммерческих аптеках в рамках пилотного проекта, к которому присоединились уже более 350 пунктов. Гражданам предоставляют возможность выбрать препарат по действующему веществу от конкретного производителя, доплатив лишь разницу в цене. Список коммерческих аптек, в которых бесплатно выдают лекарства по льготному электронному рецепту, доступен на сайте столичного Депздрава, в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», в информационном киоске поликлиники.

