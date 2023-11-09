Ракова: В Москве опубликовали рейтинг якорных онкологических стационаров
В Москве представили обновленный рейтинг якорных онкологических стационаров за январь-сентябрь этого года. Он складывается из двух составляющих: медицинские показатели и отзывы пациентов, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Обновленный рейтинг размещен на сайте Департамента здравоохранения Москвы: mosgorzdrav.ru/onko. Благодаря открытым данным пациент знает, какая помощь и в какой период ему будет оказана.
Оцениваются не только медицинские показатели, но и учитываются реальные отзывы пациентов. Такой перечень демонстрирует прозрачность всех медицинских служб для пациентов и стимулирует стационары регулярно улучшать свои показатели на фоне достижений своих коллег.
По ее словам, число выявленных онкологических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта на нулевой и ранней стадиях увеличилось почти вдвое благодаря созданию в Москве в 2021-2022 годах трех специализированных эндоскопических центров с самым современным оборудованием.
За последние четыре года смертность от онкологических новообразований в России снизилась на 5,6%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.
Мурашко напомнил, что с 2019 года реализуется проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». В рамках программы обновляется инфраструктура и совершенствуются методы лечения рака.
Глава Минздрава указал на повышение качества и скорости диагностики. Он уточнил, что 60% злокачественных заболеваний выявили на начальных стадиях.
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