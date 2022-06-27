Ракова: в Москве на базе центра «Моя работа» открылся рекрутинговый центр «Вкусно — и точка»
Рекрутинговый центр сети предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» открылся на базе флагманского центра занятости населения «Моя работа», москвичам предлагают около 2,5 тысячи вакантных мест. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, одна из приоритетных задач города — поддержание стабильной ситуации на рынке труда, помощь потерявшим работу горожанам и тем, кто находится под риском увольнения. В столице уже более 500 компаний с вероятностью высвобождения сотрудников, в которых работает около 200 тысяч человек.
«Мы активно расширяем наши партнерские отношения со стабильными работодателями с большой потребностью в кадрах, чтобы обеспечить москвичей новыми рабочими местами. К восьми организациям, которые ведут подбор персонала в формате рекрутинговых центров, сегодня присоединилась сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно — и точка". <...> Для этого мы подписываем соглашение о сотрудничестве. Компания активно развивает свой бизнес, открывает новые предприятия и планирует увеличить штат в Москве на 25%, это около 2,5 тысяч новых сотрудников», — подчеркнула Ракова.
Соискателям доступны позиции «сотрудник предприятия», «специалист отдела кадров», «технический работник» с возможностью карьерного роста. Подбор сотрудников через рекрутинговые центры осуществляется на площадке флагманского центра «Моя работа». Благодаря этому работодатель может сократить все логистические и стоимостные издержки: карьерные консультанты обеспечивают поток мотивированных кандидатов с резюме, адаптированным под определенную вакансию.
Кроме того, служба занятости предлагает сервис открытых отборов.
«Такие мероприятия с участием представителей "Вкусно — и точка" будут проводиться на площадке центра "Моя работа" регулярно. Этот сервис позволяет работодателю в течение всего нескольких часов найти новых сотрудников и закрыть массовые вакансии», — рассказала Ракова, добавив, что первый такой крупный отбор состоится в июле.
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