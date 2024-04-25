Ракова: В Москве 200 педагогов колледжей повысят квалификацию по искусственному интеллекту

Двести преподавателей из 33 колледжей Москвы в 2024 году пройдут обучение в области искусственного интеллекта на базе школы цифровых технологий Сбера — «Школы 21». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, спрос на ИТ-специалистов растет ежегодно, тенденция будет сохраняться в будущем. Колледжи Москвы уже готовят востребованных профессионалов, их выпускники работают на крупнейших предприятиях столицы и всей России, а педагоги непрерывно повышают квалификацию.

«В 2024 году 200 преподавателей из 33 столичных колледжей пройдут обучение по использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе на базе... "Школы 21". Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, которое подписали 18 апреля Мэр Москвы Сергей Собянин и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф», — рассказала Ракова.

По словам заммэра, благодаря обучению преподаватели смогут подготовить выпускников по ИТ-специальностям с учетом требований работодателей и адаптировать учащихся к современным условиям рынка труда. Педагоги осваивают методику «равный равному» (peer-to-peer) на основе взаимного обучения, помогающую создать доверительные отношения между преподавателями и студентами. Такой подход способствует развитию коммуникационных навыков, самостоятельности, критического мышления, повышает мотивацию к учебе.

Педагоги повышают свою квалификацию в сфере Data Science, получают навыки работы с data-driven подходом — принятием решения на основе данных, чтобы эффективнее и качественнее организовывать обучение по востребованным специальностям в ИТ.

В подведомственных правительству Москвы колледжах учатся около 18,5 тысячи человек по ИТ-специальностям, их готовят в 33 учебных заведениях по девяти направлениям. Выпускники востребованы у крупных работодателей столицы, в том числе ПАО «Газпром», ПАО «Ростелеком», ПАО «МГТС», ООО «Комрунет», ООО «Домодедово АЙТИ Сервисиз». Сбер и компании индустрии образования активно сотрудничают с московским Департаментом образования и науки и участвуют в обновлении программ обучения студентов колледжей в ИТ. В частности, реализуются совместные проекты по разработке модулей для овладения современными цифровыми навыками, кроме того, партнеры участвуют в создании методических материалов для педагогов и студентов, проводят обучение преподавателей.

