Ракова: центр «Моя работа» поможет Сбербанку найти несколько сотен новых сотрудников

Столичный центр занятости населения и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве и запустили совместный проект по трудоустройству нескольких сотен специалистов сферы продаж и банковского сектора. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, сотрудники «Моей работы» полностью погрузятся в корпоративную экосистему Сбербанка, подберут наиболее подходящих кандидатов и помогут подготовиться ко встрече с работодателем.

«Уверены, что наша коллаборация позволит соискателям оперативно выйти на работу в один из офисов банка и профессионально развиваться в новом коллективе, а Сбербанку — нанять квалифицированных сотрудников», — отметила вице-мэр.

В рамках совместного проекта со столичным центром занятости Сбербанк начинает подбор сотрудников на позиции старшего клиентского менеджера, клиентского менеджера прямых продаж и внешней дистрибуции, финансового консультанта, старшего кредитного аналитика, специалиста сервисного центра, менеджера по привлечению корпоративных клиентов, архивиста. Работодатель рассмотрит, как кандидатов с опытом работы в продажах и сфере финансов, так и начинающих специалистов.

Прямо на площадке центра занятости представители Сбербанка будут проводить собеседования с десятками кандидатов, а карьерные консультанты «Моей работы» проведут предварительную подготовку соискателей — помогут адаптировать резюме под предлагаемые вакансии и подготовиться к интервью с работодателем. Благодаря такому комплексному подходу Сбербанк получит улучшенную воронку мотивированных и готовых к трудоустройству кандидатов.

Столичный Сбер активно подбирает для работы в своих подразделениях как молодые кадры из числа студентов, которых мы приглашаем на стажировку и делимся с ними знаниями, так и работников с опытом, хорошо зарекомендовавших себя в других компаниях, заявил вице-президент Сбербанка - председатель Московского банка Сбербанка Вячеслав Цыбульников.

«Уверен, что в результате сотрудничества с центром занятости «Моя работа» Сбер приобретет высококвалифицированных специалистов и одновременно поможет трудоустроить несколько сотен жителей столичного региона», – подчеркнул вице-президент Сбербанка.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы.

