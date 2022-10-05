Ракова: центр «Моя работа» поможет Сбербанку найти несколько сотен новых сотрудников
Столичный центр занятости населения и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве и запустили совместный проект по трудоустройству нескольких сотен специалистов сферы продаж и банковского сектора. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, сотрудники «Моей работы» полностью погрузятся в корпоративную экосистему Сбербанка, подберут наиболее подходящих кандидатов и помогут подготовиться ко встрече с работодателем.
«Уверены, что наша коллаборация позволит соискателям оперативно выйти на работу в один из офисов банка и профессионально развиваться в новом коллективе, а Сбербанку — нанять квалифицированных сотрудников», — отметила вице-мэр.
В рамках совместного проекта со столичным центром занятости Сбербанк начинает подбор сотрудников на позиции старшего клиентского менеджера, клиентского менеджера прямых продаж и внешней дистрибуции, финансового консультанта, старшего кредитного аналитика, специалиста сервисного центра, менеджера по привлечению корпоративных клиентов, архивиста. Работодатель рассмотрит, как кандидатов с опытом работы в продажах и сфере финансов, так и начинающих специалистов.
Прямо на площадке центра занятости представители Сбербанка будут проводить собеседования с десятками кандидатов, а карьерные консультанты «Моей работы» проведут предварительную подготовку соискателей — помогут адаптировать резюме под предлагаемые вакансии и подготовиться к интервью с работодателем. Благодаря такому комплексному подходу Сбербанк получит улучшенную воронку мотивированных и готовых к трудоустройству кандидатов.
Столичный Сбер активно подбирает для работы в своих подразделениях как молодые кадры из числа студентов, которых мы приглашаем на стажировку и делимся с ними знаниями, так и работников с опытом, хорошо зарекомендовавших себя в других компаниях, заявил вице-президент Сбербанка - председатель Московского банка Сбербанка Вячеслав Цыбульников.
«Уверен, что в результате сотрудничества с центром занятости «Моя работа» Сбер приобретет высококвалифицированных специалистов и одновременно поможет трудоустроить несколько сотен жителей столичного региона», – подчеркнул вице-президент Сбербанка.
Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы.
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