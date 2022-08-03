Ракова: Центр госуслуг района Южное Медведково стал еще удобнее
Районный центр госуслуг Южное Медведково на улице Полярной в среду открывается после капитального ремонта, получать государственные услуги в обновленном помещении станет еще удобнее. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В обновленном офисе более чем в 3 раза увеличилось количество компьютеров в зоне электронных услуг. Также появились отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака и мини-кафе. Удобная мебель, современный дизайн, новая техника — здесь стало еще комфортнее находиться, получать государственные услуги и пользоваться дополнительными полезными сервисами. До конца года мы планируем открыть после капремонта еще 7 центров госуслуг», — рассказала вице-мэр.
В зоне ожидания посетители центра могут заполнить заявление, зарядить телефон, выпить кофе, отдохнуть. В зоне обмена книгами можно оставить свою книгу и взять другую, почитать, изучить афишу ближайших городских мероприятий. Центр госуслуг усовершенствовали для комфортного пребывания и передвижения маломобильных граждан; кроме того, для удобства родителей с детьми здесь обустроили детскую игровую зону.
Также в офисе можно воспользоваться дополнительными сервисами: сделать фото на документы, распечатать или снять копию с документов, оплатить госпошлины и другие платежи.
Все посетители центра 3 августа смогут принять участие в развлекательной программе, поучаствовать в викторине и получить приз. Кроме того, для заявителей с детьми подготовили творческий мастер-класс по изготовлению объемного енота из бумаги.
Центр «Мои Документы» района Южное Медведково открыт ежедневно с 08:00 до 20:00.
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