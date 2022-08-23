Ракова: Центр госуслуг района Проспект Вернадского открылся после капремонта
В Москве два районных центра госуслуг стали еще удобнее для жителей, офис «Мои Документы» района Коньково открылся по новому адресу в здании ТЦ «Беляево», а центр госуслуг Проспект Вернадского на улице Удальцова принимает граждан после капитального ремонта. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, особое внимание было уделено маломобильной группе граждан, центры усовершенствовали для их более комфортного пребывания и передвижения. Ракова также отметила, что для удобства посетителей с детьми в офисах сделали комнаты матери и ребенка, а также детские уголки.
Заммэра подчеркнула, что до конца этого года планируется открыть после капремонта еще шесть центров госуслуг. Ракова напомнила, что с начала года в новые помещения переехали офисы районов Отрадное и Марьино, а капитально отремонтированы были центры Свиблово и Южное Медведково.
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