Ракова: центр госуслуг района Ивановское открылся после капремонта
Районный центр государственных услуг Ивановское открылся после капитального ремонта на востоке Москвы. После работ он стал комфортнее и удобнее для посетителей, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. МФЦ расположен по адресу: ул. Молостовых, д. 1Г.
«Здесь посетители могут с комфортом оформить государственные услуги и воспользоваться полезными сервисами. В реконструированном офисе стало в три раза больше компьютеров в зоне электронных услуг. Среди прочего, появились кабинет для неторжественной регистрации брака, небольшой кафетерий», - рассказала Ракова.
Центр госуслуг Ивановское также приспособлен для большего комфорта маломобильных граждан, для удобства родителей с детьми. Там оборудована игровая зона, комната матери и ребенка. Появились дополнительные сервисы. МФЦ открыт ежедневно с 08:00 до 20:00.
Как уточнила заммэра, с начала текущего года в Москве уже открыто 12 центров госуслуг, включая новые и переехавшие в более удобные помещения. До нового года будет запущен еще один МФЦ после капремонта — в районе Печатники на юго-востоке города.
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