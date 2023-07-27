Ракова: Свыше 800 подростков Москвы поучаствовали в проекте «Лето моей карьеры»
Более 800 юных москвичей в возрасте от 14 до 17 лет приняли участие в профориентационном проекте для подростков «Лето моей карьеры». Такую статистику привела заместитель мэра Москва по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подвела итоги данного проекта, который организован специализированным центром занятости «Моя карьера». По словам Раковой, благодаря этой инициативе, школьники смогли получить первый практический опыт, развили личностные навыки и возможности, поняли принципы работы в команде.
Участники завершившегося проекта посещали лекции, тренинги и деловые игры, занимались нетворкингом, выполняли домашние задания. Для них также провели экскурсии на площадках работодателей. На выходе школьники при участии наставников и тренеров сумели создать и защитить более 300 социально значимых проектов.
В этом году в рамках проекта количество профильных школ выросло с 20 до 31. Наибольшим спросом у участников пользовались новинки программы — профильные школы разных направлений IT-технологий. Среди других популярных направлений оказались дизайн и реклама. Партнерами проекта «Лето моей карьеры» стали 20 крупнейших работодателей российской столицы.
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