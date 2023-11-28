Ракова: Свыше 1200 дефибрилляторов-мониторов закупили для московской скорой помощи

Все московские машины скорой помощи оснастят новыми дефибрилляторами-мониторами к началу следующего года, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Из закупленных сейчас 1200 таких аппаратов, почти 900 уже используются медиками. Благодаря новым мониторам московские врачи смогут еще быстрее и эффективнее оказывать помощь пациентам в экстренных ситуациях, что является первостепенной задачей скорой», - сказала она.

Ракова добавила, что такие мониторы могут дистанционно передавать клинические данные о пациентах и уже спасают жизни москвичам. Дефибрилляторы могут работать как в ручном, так и в автоматическом режимах – прибор сам проведет диагностику сердечного ритма и определит необходимость проведения дефибрилляции, а также настроит характеристики необходимого разряда.

В новых аппаратах впервые включена функция проведения капнометрии. Это помогает эффективно контролировать состояние больного и определить момент «запуска» самостоятельной работы сердца.

