Ракова: столичные врачи разработали первый в России ГОСТ по тестированию искусственного интеллекта
Сотрудники столичного Центра диагностики и телемедицины Депздрава разработали регулирующий проведение клинических испытаний систем искусственного интеллекта национальный стандарт (ГОСТ Р) «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 1. Клиническая оценка». Он вступит в силу с 1 сентября 2022 года, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, столица наработала огромный опыт в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении: ранее разработки медиков в этой отрасли легли в основу национальных стандартов по использованию передовых технологий в медицине.
«Мы двигаемся дальше — московские специалисты разработали ГОСТ по тестированию систем искусственного интеллекта. Он уже утвержден и вступит в силу с 1 сентября этого года. Документ регламентирует требования к клиническим испытаниям нейросетей. По новой системе специалисты получат точную оценку, соответствует ли продукт заявленным характеристикам точности, эффективности, а главное — не несет ли он риски для здоровья пациента», — рассказала Ракова, добавив, что стандартом будут руководствоваться врачи со всей России.
ГОСТ определяет методологию, порядок проведения клинических испытаний систем искусственного интеллекта, включает показатели их эффективности в рамках клинической валидации и рекомендованную форму отчета, описывает контроль качества проведения клинических испытаний.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 560 / сут.
Умерли
383 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 573 / сут.
- Верховный суд России признал украинский нацбатальон «Азов» террористической организацией
- Лукашенко заявил, что Сербия не сможет усидеть на трёх стульях
- Шойгу: Российские войска уничтожили шесть пусковых установок HIMARS
- Строящийся траулер загорелся на Адмиралтейских верфях в Петербурге
- Зеленский разрешил иностранцам продлевать контракт на службу в ВСУ на 10 лет
- Володин посетил участников спецоперации в госпитале под Саратовом
- Шойгу заявил о взятии под контроль шести населенных пунктов в ДНР
- Опрос: треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли
- Магазины H&M открылись в двух торговых центрах Москвы
- Росгвардия уничтожила в ЛНР 13 операторов украинских беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru