Ракова: столичные врачи разработали первый в России ГОСТ по тестированию искусственного интеллекта

Сотрудники столичного Центра диагностики и телемедицины Депздрава разработали регулирующий проведение клинических испытаний систем искусственного интеллекта национальный стандарт (ГОСТ Р) «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 1. Клиническая оценка». Он вступит в силу с 1 сентября 2022 года, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, столица наработала огромный опыт в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении: ранее разработки медиков в этой отрасли легли в основу национальных стандартов по использованию передовых технологий в медицине.

«Мы двигаемся дальше — московские специалисты разработали ГОСТ по тестированию систем искусственного интеллекта. Он уже утвержден и вступит в силу с 1 сентября этого года. Документ регламентирует требования к клиническим испытаниям нейросетей. По новой системе специалисты получат точную оценку, соответствует ли продукт заявленным характеристикам точности, эффективности, а главное — не несет ли он риски для здоровья пациента», — рассказала Ракова, добавив, что стандартом будут руководствоваться врачи со всей России.

ГОСТ определяет методологию, порядок проведения клинических испытаний систем искусственного интеллекта, включает показатели их эффективности в рамках клинической валидации и рекомендованную форму отчета, описывает контроль качества проведения клинических испытаний.

