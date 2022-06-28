Ракова сообщила об улучшении графика получения питания на молочной кухне

Цифровую услугу по заказу питания на молочной кухне усовершенствовали в Москве, теперь горожане смогут менять график получения продуктов за несколько дней до даты посещения. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы значительно упростили процесс управления графиком получения продуктов – сделали его более гибким и вариативным. Теперь его можно менять всего за несколько дней до даты посещения пункта. Ранее делать это можно было только пока не наступил месяц, в котором было запланировано получение продуктов. Возможностей для выбора того, с какой периодичностью получать питание, также стало больше. Теперь забирать продукты по желанию можно раз в 2 недели», — сообщила вице-мэр, добавив, что получать продукты в молочно-раздаточных пунктах станет еще удобнее.

Для изменения графика получения продуктов необходимо, чтобы до даты посещения пункта выдачи оставалось не менее 6 дней.

Подать заявление и заказать питание на молочной кухне можно на портале mos.ru. Москвичам доступны выбор места выдачи, конкретного дня посещения пункта, получение информации об объеме выдаваемой продукции. Кроме того, заказать питание теперь можно по временному полису ОМС. Для оформления заключения врача нужно один раз посетить медицинскую организацию; подтвердившим свою льготную категорию в ЕМИАС и ранее получавшим питание по медицинским заключениям сервис доступен на mos.ru автоматически. При получении продуктов необходимо предъявить электронное направление, которое формируется после оформления заказа на портале.

Право на бесплатное питание имеют беременные, дети до трех лет, кормящие матери детей до 6 месяцев, малыши из многодетных семей до 7 лет, дети до 15 лет с хроническими заболеваниями, дети-инвалиды. Услуга доступна горожанам, прикрепленным к городской поликлинике и имеющим выданный в Москве действующий или временный полис ОМС, постоянную регистрацию в столице.

