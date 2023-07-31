Ракова сообщила о завершении ремонта еще девяти молочно-раздаточных пунктов

В Москве с начала года открылись девять молочно-раздаточных пунктов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По два пункта находятся в Северном и Юго-Восточном административных округах, по одному – в ЦАО, ЗАО, ЮАО, ЮЗАО и СЗАО. Их общая площадь составляет более 730 квадратных метров. Всего в этом году будет отремонтирован 61 молочно-раздаточный пункт. Две 23 молочные кухни были отремонтированы в предыдущие два года, отметила Ракова.

Во время работ в помещениях были заменены окна, двери и сантехника, а также установлены новые системы пожарной безопасности и кондиционирования.

Важной особенностью отремонтированных пунктов стала единая система навигации – был проведен монтаж фасадных табличек с информацией, а внутри размещены маркеры стоек «Пункт выдачи» и функциональных помещений.

В мэрии уточнили, что забрать питание во время ремонта можно в соседних или любых других пунктах на выбор, выбрав наиболее удобный на портале mos.ru.

