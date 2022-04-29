Ракова: скорость обработки лучевых снимков искусственным интеллектом выросла в среднем в 1,5 раза за 2 года

Технологии искусственного интеллекта в радиологии, которые начали применять в Москве два года назад, помогают находить признаки заболеваний по девяти направлениям, а число обработанных лучевых исследований превысило 5,6 миллиона. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, начало внедрения таких технологий при оценке результатов компьютерной томографии и рентгеновских снимков совпало с началом распространения коронавируса.

«Поэтому в первую очередь мы использовали компьютерное зрение для диагностики пневмонии и определения степени поражения легких. На пике пандемии проводилось до 30 тысяч таких исследований в день, что помогло быстрее и точнее выявлять заболевание. Параллельно мы продолжали повышать эффективность работы сервисов: за два года скорость обработки нейросетями КТ-снимков увеличилась на 70 процентов, а точность определения признаков ковидной пневмонии достигла уже 94 процентов», — подчеркнула Ракова.

Также в столице продолжается работа над расширением спектра применения искусственного интеллекта. Умные алгоритмы помогают находить признаки онкологического заболевания легких, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, патологии легких на рентгенографии и флюорографии, злокачественные опухоли молочной железы на маммографии.

Технологии помогают анализировать исследования более 100 столичных поликлиник и больниц. В текущем году планируется внедрение сервисов, которые смогут исследовать один КТ-снимок на несколько патологий: с помощью специальных измерений алгоритмы будуь выделять места с возможными проблемами и сортировать исследования по срочности оказания медпомощи.

