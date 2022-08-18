Ракова: С начала года уже более 10 тысяч единиц оборудования поставлено в городские медицинские организации

Более 10 тысяч единиц оборудования поставили с начала года в поликлиники и больницы Москвы, медорганизации получают технику в соответствии с ранее намеченным планом. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Городские медицинские организации не испытывают какого-либо дефицита оборудования. Только с начала года столичные стационары и поликлиники получили свыше десяти тысяч единиц техники. Из них 176 единиц — "тяжелое" диагностическое оборудование для проведения высокоточных исследований – КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты типов C и U дуга и многое другое. Технику в столичных медорганизациях обновляем в плановом порядке. Кроме того, новейшим оборудованием оснащаем городские поликлиники и новые корпуса стационаров после проведения в них капитального ремонта, а также все новые построенные медицинские объекты», — отметила Ракова.

По словам вице-мэра, до конца года планируется поставить в медорганизации еще 11,7 тысячи единиц оборудования. Вся техника закупается с заранее зафиксированным сроком поставки, максимально близким к открытию новых или обновленных объектов.

В рамках нового городского стандарта поликлиник все оборудование постепенно меняют на цифровое, головные здания поликлиник оснащают аппаратами МРТ и КТ, денситометрами, УЗИ-аппаратами экспертного класса, оборудованием для контроля состояния больных с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции на сосудах сердца. Кроме того, в филиалах устанавливают в том числе маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ. Новейшие гастроскопы, колоноскопы, бронхоскопы, эндоскопические стойки для хирургии и другие виды техники поставляют в новые эндоскопические центры и многопрофильные стационары. Также современное оборудование используется при проведении диагностических исследований и операций в якорных онкологических центрах.

С 2019-го по текущий год более 5,5 тысячи единиц медтехники было закуплено в рамках контрактов жизненного цикла (КЖЦ). При такой технологии поставщик гарантирует работоспособность оборудования в течение всего жизненного цикла и осуществляет его обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации, благодаря чему технику можно использовать без перерывов на ремонт или техобслуживание.

