Ракова рассказала об увеличении почти в 2 раза числа операций по травматологии и ортопедии

Почти вдвое больше операций в области травматологии и ортопедии проведут в стационарах Москвы в 2024 году. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, в столице развивают и наращивают применение инновационных технологий в лечении болезней, в том числе связанных с работой опорно-двигательного аппарата. Доступность операций по эндопротезированию крупных суставов позволит москвичам сохранять мобильность, значительно улучшит качество их жизни и самочувствие.

«Уже в текущем году будет выполнено почти в два раза больше оперативных вмешательств по эндопротезированию крупных суставов, в том числе на шесть тысяч увеличится количество операций по эндопротезированию изношенных тазобедренного и коленного суставов и почти на тысячу — по замене сустава при переломе шейки бедра», — указала Ракова.

Такую помощь получат почти на 10 тысяч человек больше, чем в 2023 году.

В ряде случаев замена сустава искусственным — единственный вид лечения, который может помочь пациенту вернуться к привычному образу жизни. Эндопротезирование позволяет избавиться от боли, скованности в конечностях, после операции отмечается улучшение общего состояния здоровья человека. Кроме того, в Москве можно быстро и бесплатно получить специализированное хирургическое лечение при переломе шейки бедра. Подобные вмешательства могут проводиться в течение 48-72 часов с момента травмы. Сегодня медики выполняют экстренное эндопротезирование тазобедренного сустава в случае перелома шейки бедренной кости в течение первых 2 дней после травмы, если у пациента нет противопоказаний. Такое лечение реализуется в большинстве многопрофильных стационаров Москвы.

