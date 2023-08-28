Ракова рассказала об эксклюзивных открытых экскурсиях во флагманском центре Филатовской больницы
Эксклюзивная бесплатная экскурсия в новый флагманский центр городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова пройдет в Москве 2 и 3 сентября с 12:00 до 18:00, посетить медучреждение смогут все желающие. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр отметила, что центр, который станет третьим работающим по новому стандарту экстренной медпомощи флагманом, готовится к открытию.
«Перед тем, как эта суперсовременная клиника примет первых пациентов, мы решили дать всем москвичам возможность поближе познакомиться с высокотехнологичным центром Филатовской больницы. Приглашаем всех желающих на бесплатные экскурсии. Это уникальный шанс увидеть, как устроен центр, в котором спасают жизни», — отметила Ракова.
Посетителям расскажут о цифровых возможностях центра, продемонстрируют высокотехнологичную гибридную операционную, реанимацию, противошоковые залы, вертолет санавиации, машины скорой помощи, уникальное оборудование и современные медицинские симуляторы.
Экскурсии будут проводить небольшими группами по 10-15 человек, экскурсоводами выступят медицинские специалисты и работники центров «Мои Документы». Кроме того, все желающие смогут посетить мини-выставку медицинской формы и сделать фото в фотозоне, а для детей организуют мастер-классы и зону аквагрима. Подробная информация об экскурсиях представлена на сайте Департамента здравоохранения Москвы.
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