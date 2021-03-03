Ракова рассказала о создании эффективной системы онкопомощи в Москве

Власти Москвы считают борьбу с онкологическими заболеваниями ключевой задачей городского здравоохранения и выстраивают единую вертикаль оказания онкологической помощи, включающую стационарные и амбулаторные учреждения. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, административная трансформация онкослужбы завершилась в декабре 2020 года. Для равномерного распределения по карте Москвы были определены шесть якорных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей и высококлассными специалистами.

«К каждому из таких якорных центров был присоединен амбулаторный блок - это либо бывший онкодиспансер, либо онкологическое отделение поликлиники», - отметила Ракова.

По словам чиновницы, помощь онкобольным остаётся приоритетом даже в период пандемии. Так, в 2020 году ни одна онкологическая больница не была закрыта или перепрофилирована под работу с коронавирусом, и оказание помощи пациентам с онкологией не останавливалось ни на один день.

