Ракова рассказала о новой уникальной программе профориентации столичных девятиклассников
Уникальный фестиваль колледжей с десятками развлекательных мероприятий пройдет для подростков в Москве с 28 октября по 3 ноября, а в центре «Моя карьера» запущена дополнительная программа профориентации учащихся девятых классов, желающих получить среднее профессиональная образование. Его востребованность увеличилась в связи с стремительным развитием реального сектора экономики Москвы, прежде всего промышленности. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр указала на мнение экспертов, что востребованность рабочих специальностей в будущем лишь возрастет, а значит, колледжи готовят к профессиям будущего. При этом Ракова отметила, что подросткам сложно определиться со своей будущей профессией. Помочь им призвана программа, запущенная в центре «Моя карьера». Результаты профессионального тестирования помогают не только определить способности подростка, но и проконсультировать учащегося о том, какая профессия ему больше всего подходит. Карьерные консультанты расскажут о востребованности этой профессии в Москве, ее перспективах и о том, какие колледжи готовят специалистов по этой специальности. С этими колледжами можно познакомиться в центре «Моя карьера».
Ракова отметила важность проведения разъяснительной профориентационной работы с родителями подростков. Центр «Моя карьера» запустил «Родительские субботы профориентации». На них специалисты будут общаться с родителями, рассказывать о перспективах на рынке труда и о том, как помочь ребенку сделать успешную карьеру и получать достойный доход.
Рассказала заммэра и о фестивале колледжей, который пройдет в дни школьных каникул. В ходе него для учащихся 9 и 10 классов в 46 колледжах пройдут более 80 мероприятий —зрелищные соревнования, игры и иммерсивные шоу, посвященные различным профессиям в промышленности, робототехнике, IT и креативных индустриях. Вход на фестиваль будет бесплатным.
Масштабная трансформация среднего профессионального образования запущена в Москве в текущем учебном году. С 1 сентября половина первокурсников обучаются по 94 новым, конкурентным и современным программам. В них до 70% увеличены часы практических занятий, студенты будут сразу получать сразу несколько профессий.
Развивается в Москве и долгосрочное партнерство с работодателями. Цифры приема в колледжи в этом году составлялись с учетом реальной экономической ситуации и потребностей рынка. За год у колледжей появилось более 200 предприятий-партнеров. Также в ближайшие годы в Москве планируется модернизировать 230 производственных мастерских и создать 90 новых, оснастив их лучшим оборудованием. Кроме того, предполагается построить новые современные колледжи, приближенные к реальному производству.
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