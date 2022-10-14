Ракова рассказала, как онкорейтинги больниц помогут в развитии ценностно-ориентированного здравоохранения

Москва продолжает переход к ценностно ориентированному здравоохранению, в столице сформировали обновленный рейтинг якорных онкологических стационаров за январь-август. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, столичные власти более трех лет проводят работу по улучшению оказания онкологической медпомощи, а в текущем году начали переход к ценностно ориентированному здравоохранению.

«Мы приступили к разработке клиентских путей для онкозаболеваний - четко выстроенного процесса по всем этапам, от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после лечения. На их основе в июне мы впервые опубликовали рейтинг многопрофильных онкологических стационаров. Сейчас мы подводим промежуточные итоги их работы за восемь месяцев этого года», — сообщила Ракова.

Рейтинг сформирован из медицинских показателей и отзывов пациентов. В тройку лидеров вошли Московский клинический научный центр имени Логинова (общая оценка - 4,3, оценка пациентов - 4,8), городская клиническая онкологическая больница №1 (3,5 и 3,4 соответственно), Московская городская онкологическая больница №62 (3,3 и 3,6 соответственно). Далее в рейтинге расположились Городская клиническая больница имени Плетнева с общей оценкой 3,8 и оценкой пациентов 2,8; Городская клиническая больница имени Боткина (3,3 и 3); Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» (2,5 и 3,2).

По словам Раковой, общая оценка медучреждений зависит от выполнения утвержденных клиентскими путями параметров: сроков постановки диагноза, тактики и начала лечения, наличия или отсутствия осложнений после хирургических вмешательств. Данные обновляются ежемесячно на основе медицинской документации. Оценка пациентов формируется на основе их отзывов, которые собирают персональные онкопомощники.

Отмечается, что ценностно ориентированная медицина - это система здравоохранения, которая сфокусирована на пациенте. Здесь акцент смещается с объема предоставляемых услуг на результаты, достигнутые в ходе лечения.

