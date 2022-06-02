Ракова: почти 1,5 тысячи сотрудников центров госуслуг работают администраторами в городских поликлиниках
Около 1,5 тысячи сотрудников центров госуслуг «Мои Документы» начали работу в качестве администраторов во всех взрослых поликлиниках Москвы, а также в детских медучреждениях, открытых после капитального ремонта. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как напомнила вице-мэр, впервые сотрудники МФЦ приступили к обязанностям администраторов поликлиник в августе 2020 года. Специалисты встречают посетителей, помогают сориентироваться, записаться на прием, распечатать талон, уточнить графики приема и снимают с врачей решение немедицинских вопросов.
«С этого года специалисты центров госуслуг во взрослых поликлиниках сопровождают и помогают пациентам не только на входной группе, но и на этажах. С сегодняшнего дня во всех взрослых поликлиниках, а также в детских после капремонта администраторами работают почти 1,5 тысячи штатных сотрудников центров госуслуг. Это еще один шаг к развитию пациентоориентированности в московских поликлиниках», — рассказала Ракова.
Администраторы руководствуются главным принципом центров госуслуг «Мои Документы» — «человек на первом месте». Специалисты начинают свой путь с работы в центрах «Мои Документы», где обретают навыки уверенного и доброжелательного общения, погружаются в корпоративную культуру, осваивают стандарты работы.
Перед началом деятельности в поликлиниках сотрудники проходят подготовку в Академии искреннего сервиса. Обучение в образовательном центре состоит из нескольких этапов и направлено на изучение функционала, специфики работы, развитие навыков проактивного поведения в нестандартных ситуациях. Далее администраторы продолжают работать над развитием профессионализма: обмениваются опытом, разбирают варианты решения различных ситуаций, изучают нововведения.
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