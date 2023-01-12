Ракова: Отечественная цифровая система внедрена в патоморфологические лаборатории стационаров Москвы
Все патоморфологические лаборатории московских стационаров оснастили информационной системой российского производства, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, это позволит автоматизировать процесс проведения гистологических исследований — важного метода диагностики при онкозаболеваниях.
Также уточняется, что благодаря интеграции новой системы с Единой медицинской информационно-аналитической системой пациенты могут увидеть результаты проведенных исследований в электронных медицинских картах.
«Важно, что система полностью интегрирована с ЕМИАС. Это позволяет пациентам получать результаты гистологии в электронной медкарте — приезжать за результатами в медучреждение больше не требуется. Кроме того, врач позвонит пациенту, если результат гистологического исследования будет отрицательным», - рассказала она.
До этого медицинские учреждения самостоятельно выбирали и закупали лабораторные информационные системы, процесс не был автоматизирован.
Ранее Анастасия Ракова сообщила, что «посты записи» оборудовали во всех московских центрах амбулаторной онкологической помощи: пациентам предлагают удобные варианты для записи, и благодаря проекту москвичам стало комфортнее записываться на инструментальные, лабораторные исследования, лечебно-диагностические процедуры и консультации специалистов.
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