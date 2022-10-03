Ракова обсудила с директорами школ дополнительные инструменты для углубленной подготовки детей к ЕГЭ

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова провела серию рабочих встреч и совещаний с директорами городских школ, в ходе которых обсудила дополнительные инструменты для углубленной подготовки выпускников к сдаче Единого государственного экзамена.

Как отметила вице-мэр, старшеклассники и их родители нацелены на успешную сдачу ЕГЭ. Однако подход к обучению не менялся основательно после появления ЕГЭ, и нередко школьникам приходится прибегать к помощи репетиторов.

«Чтобы исправить эту ситуацию, вместе с директорами столичных школ, межрайонными советами директоров и родителями учеников мы проводим ряд встреч и обсуждений, на которых разрабатываем дополнительные инструменты для углубленной подготовки выпускников к ЕГЭ. Новый подход к обучению сможет соответствовать давно сформировавшимся запросам и родителей, и учащихся. В настоящее время мы продолжаем работу со специалистами по подготовке новых инструментов и озвучим их в ближайшее время» — рассказала Ракова.

В рамках нового подхода к обучению одиннадцатиклассников образовательный процесс адаптируют и сфокусируют на подготовке к ЕГЭ, будут созданы дополнительные условия для учеников и педагогов.

Вопросы углубленной подготовки к экзаменам уже решаются в Москве. В частности, были созданы предпрофессиональные классы, в которых на углубленном уровне изучают ряд профильных предметов. В этом учебном году появились новые направления предпрофессиональных классов: космические, авиастроительные и спортивные. Кроме того, более чем на 500 увеличилось число других классов: инженерных, медицинских, ИТ, педагогических, академических, медиа, кадетских, предпринимательских.

Для высоких результатов на ЕГЭ важна и системная предварительная подготовка. Для этого школьникам Москвы доступны независимые диагностики: форма оценки, которая помогает лучше понять формат заданий и оценить свои знания на текущий момент. Такие диагностики полностью воспроизводят технологии проведения ЕГЭ.

Также в подготовке школьников к экзаменам способствует широкий выбор контента в Библиотеке МЭШ. Материалы проходят предварительную модерацию и соответствуют необходимым образовательным критериям. Ученикам доступны разнообразные виды контента, от учебников до виртуальных лабораторий и видеоуроков.

Благодаря действующим в Москве подходам к обучению, цифровым сервисам и современным форматам в 2022 году в каждом районе столицы были зарегистрированы выпускники с высокобалльными результатами ЕГЭ.

