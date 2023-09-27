Ракова: новый комплексный ИИ-сервис приступил к поиску признаков восьми заболеваний на КТ

Новый комплексный сервис искусственного интеллекта, способный одновременно выявить несколько заболеваний на компьютерной томограмме органов грудной клетки, поясвился в Москве. Это уже четвертое комплексное решение на российском рынке разработчиков алгоритмов, сообщила и.о. заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, появление подобных решений — итог развития интеллектуальных разработок в сфере медицины, обусловленный качественным расширением городского эксперимента о использованию технологий компьютерного зрения в лучевой диагностике.

«Благодаря автоматизации рутинных задач у врачей появляется больше времени на анализ исследований пациента. В то же время команда столичных специалистов продолжает поиск оптимальных сценариев применения высокотехнологичных комплексных решений в практической деятельности», — рассказала Ракова.

В Москве анализируют исследования в реальном времени около 50 алгоритмов по 23 клиническим направлениям, в том числе 4 комплексных ИИ-сервиса. Новая нейросеть может распознать на одном исследовании признаки рака легкого, пневмонии, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, легочной гипертензии, гидроторакса, а также ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира.

Первый комплексный ИИ-сервис запустили в Москве год назад, второй — весной, третий — летом текущего года. За период реализации эксперимента решения проанализировали более 10,5 млн медицинских изображений. Алгоритмы выделяют области отклонения от нормы цветовыми подсказками, производят необходимые измерения, предоставляют врачу текстовое описание. Технологии на основе искусственного интеллекта внедряют в столичном здраоохранении с 2020 года, проект запустили на базе Центра диагностики и телемедицины совместно Департаментом здравоохранения и Департаментом информационных технологий.

