Ракова: На конкурс грантов «Москва – добрый город» подано почти 500 заявок от НКО

Около 500 заявок поступило на конкурс грантов для некоммерческих организаций социальной сферы «Москва — добрый город», проводимый столичным департаментом труда и социальной защиты населения. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Приём заявок закончился 3 октября. Грантовый фонд конкурса составляет 400 миллионов рублей. Как уточнила Ракова, большинство претендентов запросили средства на проекты помощи семьям с детьми и людьми с инвалидностью. Ещё из направлений – адресная помощь семьям, детям, подросткам в кризисной ситуации, бездомным людям и другим асоциальным гражданам; популяризация здорового образа жизни, волонтрство в соцсфере.

Заместитель мэра подчеркнула, что Москва делает все возможное для поддержки людей в трудной жизненной ситуации. Каждый третий горожанин получает социальную помощь и поддержку. Однако существуют индивидуальные запросы, решить которые могут НКО.

«Эти организации есть в каждом районе столицы, они знают о проблеме и могут предложить вариант индивидуального решения. На это раз поступило 489 заявок на грант, в том числе 131 - от НКО, которые ранее принимали участие в соискании», - отметила Анатсатия Ракова.

Конкурс проводится уже четвёртый год. Следующий этап будет заключаться в проверке соискателей на соответствие формальным условиям, он завершится 18 октября. НКО, которые получат гранты, будут объявлены 1 декабря.

