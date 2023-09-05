Ракова: Молодые учёные чаще подаются на соискание Премии Правительства Москвы

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об окончании приема заявок на соискание Премии молодым ученым Правительства Москвы за этот год.

По ее словам, столица обеспечивает развитие науки всеми условиями. Премия Правительства Москвы молодым ученым была учреждена около десяти лет назад. Она способствует поддержке отечественных исследователей. В 2023 году на соискание премии пришло практически 1300 заявок.

Ракова отметила, что медицина, промышленные технологии и новые материалы стали лидерами по популярности среди номинаций. Премии выдаются молодым ученым за достижения в фундаментальных и прикладных научных исследованиях в области естественных, гуманитарных и технических наук.

Кроме того, премию присуждают за разработку и внедрение новых современных технологий, которые повышают эффективность деятельности в экономике и соцсфере столицы.

