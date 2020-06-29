Ракова: КТ-центры за период пандемии приняли более 180 тыс пациентов

Почти за три месяца работы в апреле-июне специалисты столичных амбулаторных КТ-центров провели 180 тысяч исследований лёгких, что почти вдвое больше, чем за весь предыдущий год, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

КТ-центры были развёрнуты в городе диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Они работают круглосуточно, в них помимо компьютерной томографии проводят и другие обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрию, ЭКГ.

По словам Раковой, широкий охват и высокое качество КТ-исследований позволили выявлять коронавирус на ранней стадии, предотвращая тяжёлые случаи.

«Кроме того, запуск КТ-центров в самом начале апреля позволил врачам-терапевтам узнать «врага в лицо», то есть быстро научиться распознавать COVID-19 и сразу снизить нагрузку на стационары», - добавила она.

На пике эпидемии в столице работали 48 КТ-центров. После улучшения эпидемиологической обстановки 12 из них вернулись к плановому приёму пациентов.

