Ракова: КТ-центры за период пандемии приняли более 180 тыс пациентов
Почти за три месяца работы в апреле-июне специалисты столичных амбулаторных КТ-центров провели 180 тысяч исследований лёгких, что почти вдвое больше, чем за весь предыдущий год, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
КТ-центры были развёрнуты в городе диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Они работают круглосуточно, в них помимо компьютерной томографии проводят и другие обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрию, ЭКГ.
По словам Раковой, широкий охват и высокое качество КТ-исследований позволили выявлять коронавирус на ранней стадии, предотвращая тяжёлые случаи.
«Кроме того, запуск КТ-центров в самом начале апреля позволил врачам-терапевтам узнать «врага в лицо», то есть быстро научиться распознавать COVID-19 и сразу снизить нагрузку на стационары», - добавила она.
На пике эпидемии в столице работали 48 КТ-центров. После улучшения эпидемиологической обстановки 12 из них вернулись к плановому приёму пациентов.
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